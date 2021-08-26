Работавший курьером велогонщик Асташов принёс России четвёртое золото на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это четвёртая награда высшей пробы для нашей сборной на Паралимпиаде в Токио.

Многие россияне узнали о Михаиле Асташове в феврале 2020 года, когда он устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. СМИ тогда писали, что таким образом он зарабатывает на поездку в Токио. Сам Михаил уверял, что сделал это не ради хайпа или денег, а для получения нового опыта.