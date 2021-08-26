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    Работавший курьером велогонщик Асташов принёс России четвёртое золото на Паралимпиаде

    Многие узнали о Михаиле в феврале 2020 года, когда он устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге.

    26 августа, 07:00
    <p>Фото © Getty Images / Tim Goode / PA Images</p>

    Фото © Getty Images / Tim Goode / PA Images

    Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это четвёртая награда высшей пробы для нашей сборной на Паралимпиаде в Токио.

    В квалификационном заезде россиянин установил мировой рекорд — 3 минуты 35,954 секунды.

    Работавшему доставщиком еды уральскому параспортсмену друзья отремонтировали комнату, пока он был за границей

    Работавшему доставщиком еды уральскому параспортсмену друзья отремонтировали комнату, пока он был за границей

    Многие россияне узнали о Михаиле Асташове в феврале 2020 года, когда он устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. СМИ тогда писали, что таким образом он зарабатывает на поездку в Токио. Сам Михаил уверял, что сделал это не ради хайпа или денег, а для получения нового опыта.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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