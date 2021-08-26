Подозреваемого в жестоком убийстве девятилетней девочки в Тюмени доставили на место расправы — в квартиру — для следственного эксперимента, а позже отвезли на берег озера, где он избавился от тела. Как сообщает телеграм-канал "Наш Город", на всём пути мужчину сопровождает несколько десятков силовиков, чтобы местные жители не устроили самосуд.