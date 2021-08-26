В маске на глазах: Убийцу тюменской девочки на следственном эксперименте охраняют десятки силовиков
Мужчину доставили на место расправы — в квартиру, а позже отвезли на берег озера, где он избавился от тела.
Убийцу девочки в Тюмени привезли на место преступления под охраной десятков силовиков. Видео © Телеграм-канал "Наш Город"
Подозреваемого в жестоком убийстве девятилетней девочки в Тюмени доставили на место расправы — в квартиру — для следственного эксперимента, а позже отвезли на берег озера, где он избавился от тела. Как сообщает телеграм-канал "Наш Город", на всём пути мужчину сопровождает несколько десятков силовиков, чтобы местные жители не устроили самосуд.
Кроме того, рядом с пансионатом, где жил подозреваемый, дежурит несколько нарядов полиции.
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Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент убийства он мог быть пьян.
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