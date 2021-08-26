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    "Температура скакнула до 42 градусов": Пациентка умерла в питерской клинике во время ринопластики

    Перед хирургическим вмешательством 31-летняя девушка сдала все необходимые анализы, медики дали добро на вмешательство. Однако потом всё пошло не по плану. У погибшей остались муж и маленький ребёнок.

    26 августа, 08:40
    <p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/mashmoyka/7490" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

    Фото © Телеграм-канал "Mash на Мойке"

    В Санкт-Петербурге во время пластической операции умерла 31-летняя девушка. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", пациентка могла скончаться из-за резкой реакции организма на анестезию.

    По данным издания, погибшая работала имидж-консультантом в Москве, каждый день она помогала стать красивей другим. Девушка считала, что её саму привлекательнее сделает операция: Марине не нравилась форма её носа. Она решилась на ринопластику, для чего специально приехала в Северную столицу.

    Девушки хотели сэкономить на пластике, но в результате одна умерла и двум пришлось бороться за жизнь

    Девушки хотели сэкономить на пластике, но в результате одна умерла и двум пришлось бороться за жизнь

    Перед операцией Марина сдала все необходимые анализы, медики дали добро на вмешательство. Ничто не предвещало беды, когда неожиданно во время операции случилось страшное: у девушки до 42 градусов поднялась температура. Врачи клиники сначала пытались своими силами спасти москвичку, а затем вызвали скорую. Однако привести в чувство пациентку не удалось.

    По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. У погибшей девушки остались маленький ребёнок и муж.

    В Перми мать двоих детей 10 часов прождала скорую и умерла после госпитализации

    В Перми мать двоих детей 10 часов прождала скорую и умерла после госпитализации

    Ранее блогерша из Киева с огромными скулами показала себя в 21 год, до того как изуродовала лицо пластикой. Анастасия также призналась, что раньше она считала себя серой мышкой и не выкладывала снимки в Сеть. Зато теперь, после "преображения", по её мнению, она стала просто идеальной.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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