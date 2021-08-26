В Санкт-Петербурге во время пластической операции умерла 31-летняя девушка. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", пациентка могла скончаться из-за резкой реакции организма на анестезию.

По данным издания, погибшая работала имидж-консультантом в Москве, каждый день она помогала стать красивей другим. Девушка считала, что её саму привлекательнее сделает операция: Марине не нравилась форма её носа. Она решилась на ринопластику, для чего специально приехала в Северную столицу.

Перед операцией Марина сдала все необходимые анализы, медики дали добро на вмешательство. Ничто не предвещало беды, когда неожиданно во время операции случилось страшное: у девушки до 42 градусов поднялась температура. Врачи клиники сначала пытались своими силами спасти москвичку, а затем вызвали скорую. Однако привести в чувство пациентку не удалось.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. У погибшей девушки остались маленький ребёнок и муж.