"Температура скакнула до 42 градусов": Пациентка умерла в питерской клинике во время ринопластики
Перед хирургическим вмешательством 31-летняя девушка сдала все необходимые анализы, медики дали добро на вмешательство. Однако потом всё пошло не по плану. У погибшей остались муж и маленький ребёнок.
Фото © Телеграм-канал "Mash на Мойке"
В Санкт-Петербурге во время пластической операции умерла 31-летняя девушка. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", пациентка могла скончаться из-за резкой реакции организма на анестезию.
По данным издания, погибшая работала имидж-консультантом в Москве, каждый день она помогала стать красивей другим. Девушка считала, что её саму привлекательнее сделает операция: Марине не нравилась форма её носа. Она решилась на ринопластику, для чего специально приехала в Северную столицу.
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Перед операцией Марина сдала все необходимые анализы, медики дали добро на вмешательство. Ничто не предвещало беды, когда неожиданно во время операции случилось страшное: у девушки до 42 градусов поднялась температура. Врачи клиники сначала пытались своими силами спасти москвичку, а затем вызвали скорую. Однако привести в чувство пациентку не удалось.
По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. У погибшей девушки остались маленький ребёнок и муж.
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