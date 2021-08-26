В Реутове задержали директора частного дома престарелых, где санитарка избивала постояльцев

В подмосковном Реутове следователи задержали директора частного дома престарелых, где санитарка избивала постояльцев. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Оперативники подозревают 36-летнего мужчину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что уголовное дело против него ещё не возбуждалось.

"По данным следствия, мужчина, являясь директором в специализированном доме для престарелых в городе Реутове, не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за постояльцами заведения", — добавили в ведомстве.