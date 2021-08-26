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    В Реутове задержали директора частного дома престарелых, где санитарка избивала постояльцев

    По данным следствия, 36-летний мужчина не обеспечил надлежащие условия проживания и ухода за пенсионерами.

    26 августа, 08:34
    <p>Фото © <a href="https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1603598/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК по Московской области</a></p>

    Фото © ГСУ СК по Московской области

    В подмосковном Реутове следователи задержали директора частного дома престарелых, где санитарка избивала постояльцев. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

    Оперативники подозревают 36-летнего мужчину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что уголовное дело против него ещё не возбуждалось.

    "По данным следствия, мужчина, являясь директором в специализированном доме для престарелых в городе Реутове, не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за постояльцами заведения", — добавили в ведомстве.

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    Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал санитарку, избивавшую постояльцев дома престарелых. Следователи обвиняют её в нанесении побоев нескольким пенсионерам, а также в отсутствии должного ухода за ними. В ходе допроса 54-летняя женщина признала вину.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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