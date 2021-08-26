В России могут ввести квоту на домашних животных в квартирах

В России могут ввести квоту на максимальное количество живности в доме. Министерство сельского хозяйства РФ подготавливает необходимую нормативно-правовую базу для исполнения этой инициативы. Подробности Ura.ru рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

"Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может приходиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности", — сказал парламентарий.

Он добавил, что в случае, если на человека напали животные из списка неразрешённых к содержанию в домашних условиях или они нанесли вред здоровью, хозяина такого хвостатого ждёт уголовная ответственность.

Предполагается, что законом будет введено и ограничение на количество животных на участках частных домов. Эксперт привёл в пример случаи, когда на территории частного дома проживало 200 кроликов или тысяча перепёлок, от которых было много шума и невыносимого для соседей запаха.

"Здесь задача подведомственной организации Россельхознадзора и ветслужбы, которая находится под Минсельхозом, такие вещи урегулировать. Из-за отсутствия нормативно-правовой базы этого не происходит", — добавил Черкасов.

Депутат отметил, что вопрос содержания животных на определённой площади прописан в рамках федерального закона, нормативно-правовую базу к которому должны были подготовить в Минсельхозе РФ.

"Они её обещали подготовить, если не ошибаюсь, до 15 апреля. В итоге до конца весенней сессии мы не увидели эту нормативно-правовую базу", — объяснил Черкасов.

В ведомстве должны будут согласовать документы с правительством. Затем предложения направят в контролирующие органы, указал собеседник агенства.