Тихушник с бойцовским характером: Физиономист "прочёл" лицо подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени
По словам эксперта, этот человек склонен к резкому перепаду настроения, довольно вспыльчив, как говорится, "без тормозов".
Подозреваемый в убийстве. Фото © LIFE
Мужчина, подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени, обладает довольно противоречивым характером: он вспыльчив, но любит делать всё исподтишка, у него есть качества как бойца, так и труса. По крайней мере, об этом свидетельствуют черты его лица, которые специально для Лайфа "прочёл" физиономист Олег Воеводин.
"Интересное деление лица, которое говорит о том, что он любит делать всё исподтишка. Нос, уходящий в правую сторону, говорит, что он любит всё делать скрытно, у него тип тихушника. Верхняя губа у него тоненькая и с галочкой посередине —значит, это человек, который склонен к резкому перепаду настроения. Такой стихийный характер. Хочу обратить внимание также на мочку уха, она квадратно-срощенная, плюс у него на левой брови имеется проплешина, всё это вместе — показатель того, что человек действительно может быть склонен к убийствам", — говорит эксперт.
Воеводин считает, что человек с такими чертами лица действительно может не совладать со своими эмоциями и чувствами, это натура довольно вспыльчивая, как говорится, "без тормозов".
"При этом рисунок внизу брови у него прямой — это бойцовский характер. И при всем при этом волосы сбоку у него заходят на лоб, то есть у него наравне с бойцовским характером есть ещё и признаки труса, и происходит постоянное внутреннее качание боец/трус", — добавил физиономист.
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Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру прежде, чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент убийства он мог быть пьян.
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