Мужчина, подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени, обладает довольно противоречивым характером: он вспыльчив, но любит делать всё исподтишка, у него есть качества как бойца, так и труса. По крайней мере, об этом свидетельствуют черты его лица, которые специально для Лайфа "прочёл" физиономист Олег Воеводин.

"Интересное деление лица, которое говорит о том, что он любит делать всё исподтишка. Нос, уходящий в правую сторону, говорит, что он любит всё делать скрытно, у него тип тихушника. Верхняя губа у него тоненькая и с галочкой посередине —значит, это человек, который склонен к резкому перепаду настроения. Такой стихийный характер. Хочу обратить внимание также на мочку уха, она квадратно-срощенная, плюс у него на левой брови имеется проплешина, всё это вместе — показатель того, что человек действительно может быть склонен к убийствам", — говорит эксперт.

Воеводин считает, что человек с такими чертами лица действительно может не совладать со своими эмоциями и чувствами, это натура довольно вспыльчивая, как говорится, "без тормозов".