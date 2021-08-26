"В двух из первых трёх матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с "Химками" и "Зенитом". Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Безусловно, Сафонов — очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то станет первым номером. Не надо опережать события", — подчеркнул Кафанов.