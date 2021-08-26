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    "Надежда нашего цеха": Тренер сборной России объяснил, почему не вызвали Сафонова

    Напомним, в национальную команду пригласили сразу пять голкиперов, среди которых Андрей Лунёв из "Байера".

    26 августа, 08:03
    <p>Фото © РФС</p>

    Фото © РФС

    Тренер сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему под знамёна национальной команды не вызвали вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова. Об этом сообщает "Чемпионат".

    "В двух из первых трёх матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с "Химками" и "Зенитом". Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Безусловно, Сафонов — очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то станет первым номером. Не надо опережать события", — подчеркнул Кафанов.

    Специалист напомнил, что главный критерий для вызова в национальную команду — стабильная игра вне зависимости от возраста и предыдущих заслуг.

    "Прошлые заслуги — не в счёт": Почему Карпин при вызове игроков в сборную России противоречит сам себе

    "Прошлые заслуги — не в счёт": Почему Карпин при вызове игроков в сборную России противоречит сам себе

    Ранее Лайф сообщал, что в итоговой заявке сборной России на первые матчи при Валерии Карпине оказалось сразу пять вратарей. В их числе новобранец немецкого "Байера" Андрей Лунёв.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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