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    Вдоль границ РФ развернут сеть загоризонтных РЛС "Контейнер"

    При этом эксперт не назвал точного количества радиолокационных установок, которые планируется разместить, однако отметил, что они должны перекрывать всё пространство нашей территории.

    26 августа, 08:01
    <p>Фото © <a href="https://www.aorti.ru/media/news/rls-zgo-konteyner-na-boevom-dezhurstve/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РТИ</a></p>

    Фото © РТИ

    Министерство обороны России развернёт вдоль государственных границ систему загоризонтных радиолокационных станций "Контейнер", которые могут засечь самолёты противников на расстоянии до трёх тысяч километров от госграницы РФ. Об этом сообщил гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.

    "Министерством обороны принято решение, что будет развёрнута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций "Контейнер", — приводит РИА "Новости" его слова.

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    Аношко пояснил, что станции используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы — благодаря этому РЛС способна "заглянуть" за радиогоризонт. При этом эксперт не назвал точного количества "контейнеров", которые планируется развернуть, однако отметил, что они должны перекрывать всё пространство вдоль границ.


    К слову, первая такая станция была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года в Мордовии. В Минобороны РФ тогда отметили, что "Контейнер" будет также обнаруживать взлёт палубной авиации в акваториях Балтийского, Чёрного и Средиземного морей.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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