На отца парня, погибшего в Татарстане во время прогулки на лодке с возлюбленной, заведут дело
Накануне были найдены тела подростков, следов насильственной смерти на них не наблюдается. Следователи планируют осмотреть плавсредство, на котором передвигались влюблённые.
Фото © VK / Главное управление МЧС России по Татарстану
Отца 17-летнего жителя Татарстана Кирилла, погибшего во время прогулки на лодке с возлюбленной, собираются привлечь к ответственности, сообщил источник Лайфа. Мужчина доверил управление транспортным средством несовершеннолетнему лицу без водительских прав.
Напомним, 25 августа сотрудники МЧС нашли тело молодого человека спустя несколько часов после того, как обнаружили труп его девушки. Следов насильственной смерти на телах погибших не наблюдается. В кармане одежды на теле парня были найдены документы и сотовый телефон, рассказал наш собеседник.
По словам источника, следователи намерены осмотреть моторную лодку, на которой возлюбленные отправились кататься. К проверке привлекли водолазов. Само плавсредство нашли между баржей и толкачом, что подтверждает версию о столкновении с другим судном.
Напомним, 21 августа влюблённая пара подростков уехала кататься на лодке и пропала. Отмечается, что отец 17-летнего Кирилла доверял ему управление моторной лодкой неоднократно: подросток отправлялся на ней на рыбалку. Перед исчезновением ребята вели себя как обычно, только девушка упоминала "красивую дату" — 21.08.2021, однако не уточняла, чем она так примечательна. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Накануне на берегу Камы была обнаружена кроссовка девушки, а утром 25 августа найдено и её тело. Вскоре нашли и тело Кирилла.
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