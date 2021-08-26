На отца парня, погибшего в Татарстане во время прогулки на лодке с возлюбленной, заведут дело

Накануне были найдены тела подростков, следов насильственной смерти на них не наблюдается. Следователи планируют осмотреть плавсредство, на котором передвигались влюблённые.