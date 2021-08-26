В России запустили сервис по противодействию финансовому мошенничеству

В России начал работу сервис по противодействию финансовому мошенничеству, каждый пользователь сайта госуслуг сможет узнать, в частности, о способах сопротивления преступникам. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

Кроме того, граждане могут прочесть о правилах финансовой безопасности, получить практические советы и узнать о механизмах действия финансовых пирамид и других схем кибермошенников. Замминистра финансов Михаил Котюков отметил, что интеграция раздела в систему сайта госуслуг является шагом в сторону изменения принципов продвижения финансовой грамотности.

"Раздел о финансовом мошенничестве позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени. Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами", — уточнил Котюков.

Новый раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в Сети, ведь речь там идёт о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый человек.