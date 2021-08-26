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    В России запустили сервис по противодействию финансовому мошенничеству

    Граждане смогут прочесть о правилах финансовой безопасности, получить практические советы и узнать о механизмах действия финансовых пирамид и других схем киберпреступников.

    26 августа, 07:37
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    В России начал работу сервис по противодействию финансовому мошенничеству, каждый пользователь сайта госуслуг сможет узнать, в частности, о способах сопротивления преступникам. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

    Кроме того, граждане могут прочесть о правилах финансовой безопасности, получить практические советы и узнать о механизмах действия финансовых пирамид и других схем кибермошенников. Замминистра финансов Михаил Котюков отметил, что интеграция раздела в систему сайта госуслуг является шагом в сторону изменения принципов продвижения финансовой грамотности.

    "Раздел о финансовом мошенничестве позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени. Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами", — уточнил Котюков.

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    Новый раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в Сети, ведь речь там идёт о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый человек.

    Ранее Лайф рассказывал, что ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров. Отмечается, что эту схему очень полюбили мошенники, использующие её для хищения денег с банковских карт. Инициативу поддержал глава Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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