Ряд российских вузов объявили дополнительный набор из-за нехватки первокурсников

Ряд российских вузов объявили о дополнительном наборе первокурсников, так как они не смогли набрать достаточное количество учащихся. Как пишет газета "Коммерсант", такая ситуация сложилась из-за новых правил приёмной комиссии — отмены второй волны зачисления.

"Особенности приёмной кампании 2021 года привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приёма подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов", — отметил ректор НИУ МЭИ Николай Рогалёв.

По словам специалиста, сейчас это исправляется, и абитуриенты остаются зачисленными только в один вуз. В итоге появляются свободные места, на которые и объявляется дополнительный набор.

Так, о допзачислении на платные места объявили несколько факультетов МГУ имени Ломоносова, в том числе журфак и психфак. Кроме того, некоторые столичные вузы решили зачислять тех, кто не смог пройти по баллам во время основного конкурса. Так, к подобной процедуре прибегли МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. Причём некоторые из них готовы взять абитуриентов даже на бюджетные места.

Такая же картина складывается и в региональных высших учебных заведениях. Иркутский и Севастопольский госуниверситеты ждут первокурсников на бюджетные места, которые остались после зачисления на бакалавриат. А в Воронежском техническом университете из-за недобора студентов также объявили о допзачислении.