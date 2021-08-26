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    Ряд российских вузов объявили дополнительный набор из-за нехватки первокурсников

    Так, абитуриентов ждут на нескольких факультетах МГУ. Также о допзачислении заявили МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ, МАДИ и некоторые региональные высшие учебные заведения.

    26 августа, 07:14

    Фото © Pixabay

    Ряд российских вузов объявили о дополнительном наборе первокурсников, так как они не смогли набрать достаточное количество учащихся. Как пишет газета "Коммерсант", такая ситуация сложилась из-за новых правил приёмной комиссии — отмены второй волны зачисления.

    "Особенности приёмной кампании 2021 года привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приёма подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов", — отметил ректор НИУ МЭИ Николай Рогалёв.

    По словам специалиста, сейчас это исправляется, и абитуриенты остаются зачисленными только в один вуз. В итоге появляются свободные места, на которые и объявляется дополнительный набор.

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    Так, о допзачислении на платные места объявили несколько факультетов МГУ имени Ломоносова, в том числе журфак и психфак. Кроме того, некоторые столичные вузы решили зачислять тех, кто не смог пройти по баллам во время основного конкурса. Так, к подобной процедуре прибегли МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. Причём некоторые из них готовы взять абитуриентов даже на бюджетные места.

    Такая же картина складывается и в региональных высших учебных заведениях. Иркутский и Севастопольский госуниверситеты ждут первокурсников на бюджетные места, которые остались после зачисления на бакалавриат. А в Воронежском техническом университете из-за недобора студентов также объявили о допзачислении.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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