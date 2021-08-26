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    Православные верующие 26 августа отмечают день Тихона Страстного

    Согласно преданиям, сегодня нельзя повышать голос на детей, ссориться и вступать в споры, так как это может привлечь неудачи.

    26 августа, 07:31
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    26 августа православные верующие отмечают день воронежского епископа Тихона Страстного, который является одним из самых почитаемых святых в Русской православной церкви. Он родился в XVIII веке в поселении Короцко Новгородской области.

    Считается, что святитель является спасителем от депрессии, беснования и уныния, также он покровительствует находящимся в заключении, преследуемым, а также людям, которых оклеветали. Епископа прозвали "страстным" из-за иконы Божьей Матери, которую также прославляют 26 августа.

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    Согласно преданиям, в день Тихона Страстного нельзя повышать голос на детей, ссориться и вступать в споры, так как это может привлечь неудачи. Раньше в этот день было принято просить прощения и отпускать старые обиды.

    11 августа православные верующие отметили Рождество святителя Николая Чудотворца. Считается, что святитель спасал утопающих, освобождал пленных и заключённых, лечил и воскрешал людей.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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