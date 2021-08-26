Православные верующие 26 августа отмечают день Тихона Страстного

26 августа православные верующие отмечают день воронежского епископа Тихона Страстного, который является одним из самых почитаемых святых в Русской православной церкви. Он родился в XVIII веке в поселении Короцко Новгородской области.

Считается, что святитель является спасителем от депрессии, беснования и уныния, также он покровительствует находящимся в заключении, преследуемым, а также людям, которых оклеветали. Епископа прозвали "страстным" из-за иконы Божьей Матери, которую также прославляют 26 августа.

Согласно преданиям, в день Тихона Страстного нельзя повышать голос на детей, ссориться и вступать в споры, так как это может привлечь неудачи. Раньше в этот день было принято просить прощения и отпускать старые обиды.