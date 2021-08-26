НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени мог участвовать в её поисках

    По словам местного волонтёра, в основном мужчина находился в штабе, располагавшемся в микрорайоне, где и пропал ребёнок.

    26 августа, 07:51
    <p>Виталий Б. Фото © Соцсети</p>

    Виталий Б. Фото © Соцсети

    Задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки житель Тюмени сам помогал искать пропавшего ребёнка. Об этом рассказал один из волонтёров. По словам мужчины, предполагаемый преступник стоял рядом с ним во время поисковой операции.

    "В основном он тусил в штабе. Одет был в чёрные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло", — приводит его слова портал 72.ru.

    "Был общительный, компанейский": Начальник подозреваемого в убийстве 9-летней девочки рассказал, как тот жил

    "Был общительный, компанейский": Начальник подозреваемого в убийстве 9-летней девочки рассказал, как тот жил

    Ранее сообщалось, что задержанный признался в убийстве девочки. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился почти сразу же, как школьница пропала.

    Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.

    "Пишут, чтобы горели в аду": Сестра подозреваемого в убийстве 9-летней девочки допустила, что сменит фамилию

    "Пишут, чтобы горели в аду": Сестра подозреваемого в убийстве 9-летней девочки допустила, что сменит фамилию

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      "Был общительный, компанейский": Начальник подозреваемого в убийстве 9-летней девочки рассказал, как тот жил

      сегодня в 05:10

      За время пандемии от ковида в мире умерло девять тысяч детей

      сегодня в 08:08

      На отца парня, погибшего в Татарстане во время прогулки на лодке с возлюбленной, заведут дело

      сегодня в 07:48

      Тихушник с бойцовским характером: Физиономист "прочёл" лицо подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени

      сегодня в 08:09

      "Надежда нашего цеха": Тренер сборной России объяснил, почему не вызвали Сафонова

      сегодня в 08:03

      Новости партнеров

      Layer 1