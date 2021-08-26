Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени мог участвовать в её поисках
По словам местного волонтёра, в основном мужчина находился в штабе, располагавшемся в микрорайоне, где и пропал ребёнок.
Виталий Б. Фото © Соцсети
Задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки житель Тюмени сам помогал искать пропавшего ребёнка. Об этом рассказал один из волонтёров. По словам мужчины, предполагаемый преступник стоял рядом с ним во время поисковой операции.
"В основном он тусил в штабе. Одет был в чёрные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло", — приводит его слова портал 72.ru.
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Ранее сообщалось, что задержанный признался в убийстве девочки. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился почти сразу же, как школьница пропала.
Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.
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