Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени мог участвовать в её поисках

Задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки житель Тюмени сам помогал искать пропавшего ребёнка. Об этом рассказал один из волонтёров. По словам мужчины, предполагаемый преступник стоял рядом с ним во время поисковой операции.

"В основном он тусил в штабе. Одет был в чёрные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло", — приводит его слова портал 72.ru.

Ранее сообщалось, что задержанный признался в убийстве девочки. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился почти сразу же, как школьница пропала.