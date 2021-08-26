Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Сын 76-летней артистки — священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трёх Горах.
Екатерина Васильева. Фото © Telegram-канал Марии Шукшиной
Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева стала монахиней. Об этом сообщила её коллега Мария Шукшина.
"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын — священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трёх Горах", — написала Шукшина в телеграм-канале.
Она также искренне поздравила Васильеву с принятием монашеского пострига.
Напомним, народная артистка РСФСР, родившаяся в 1945 году, помимо театральных работ запомнилась по таким фильмам, как "Обыкновенное чудо", "Экипаж" и "Проданный смех".
А ранее сестра самой Марии Шукшиной рассказала о сложных отношениях с актрисой. По словам женщины, её оценки всегда были хуже и она не вписывалась в компанию приятелей сестры.
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