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    Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

    Сын 76-летней артистки — священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трёх Горах.

    26 августа, 08:30
    <p>Екатерина Васильева. Фото © <a href="https://t.me/mariashukshina/1122" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал Марии Шукшиной</a></p>

    Екатерина Васильева. Фото © Telegram-канал Марии Шукшиной

    Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева стала монахиней. Об этом сообщила её коллега Мария Шукшина.

    "Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын — священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трёх Горах", — написала Шукшина в телеграм-канале.

    Она также искренне поздравила Васильеву с принятием монашеского пострига.

    Напомним, народная артистка РСФСР, родившаяся в 1945 году, помимо театральных работ запомнилась по таким фильмам, как "Обыкновенное чудо", "Экипаж" и "Проданный смех".

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    А ранее сестра самой Марии Шукшиной рассказала о сложных отношениях с актрисой. По словам женщины, её оценки всегда были хуже и она не вписывалась в компанию приятелей сестры.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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