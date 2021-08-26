Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева стала монахиней. Об этом сообщила её коллега Мария Шукшина.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын — священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трёх Горах", — написала Шукшина в телеграм-канале.

Она также искренне поздравила Васильеву с принятием монашеского пострига.

Напомним, народная артистка РСФСР, родившаяся в 1945 году, помимо театральных работ запомнилась по таким фильмам, как "Обыкновенное чудо", "Экипаж" и "Проданный смех".