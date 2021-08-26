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    Российский пловец Жданов выиграл вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

    В общекомандном зачёте наша команда занимает третье место, уступая лишь Китаю и Австралии.

    26 августа, 08:30

    Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий

    Российский пловец Роман Жданов выиграл бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем в категории S4.

    Он показал результат 1 минута 26,95 секунды. Золото завоевал японец Такаюки Судзуки, вторым стал Луиджи Беджато из Италии.

    Для Жданова медаль стала второй на соревнованиях в японской столице. Накануне он победил на дистанции 50 метров брассом.

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    Всего на счету россиян уже восемь наград на Паралимпиаде в Токио (4 золота, одно серебро и три бронзы). Команда занимает третье место в медальном зачёте, уступая только Китаю и Австралии.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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