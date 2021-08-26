Российский пловец Жданов выиграл вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Роман Жданов выиграл бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем в категории S4.

Он показал результат 1 минута 26,95 секунды. Золото завоевал японец Такаюки Судзуки, вторым стал Луиджи Беджато из Италии.

Для Жданова медаль стала второй на соревнованиях в японской столице. Накануне он победил на дистанции 50 метров брассом.