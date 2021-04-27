Девушки хотели сэкономить на пластике, но в результате одна умерла и двум пришлось бороться за жизнь
Кеуана Уивер из Калифорнии, США, вместе с подругой Канишей Дэвис отправилась в Тихуану, Мексика, чтобы сделать липосакцию и подтяжку живота. Девушки знали, что там процедуры им обойдутся дешевле, хотя и понимали, что идут на определённый риск.
Фото © Facebook / Keuana Weaver
За работу у пациенток запросили 6,7 тысячи долларов (≈ 500 тысяч рублей), а операции должен был проводить директор клиники — доктор Хесус Мануэль Баес Лопес. Однако для Каниши поездка обернулась кошмаром, а для Кеуаны — гибелью.
Кеуана Уивер. Фото © Facebook / Keuana Weaver
38-летняя мама двоих детей скончалась на операционном столе. А у её подруги вскоре открылось внутреннее кровотечение. Она две недели провела в больнице, где врачи боролись за жизнь пациентки.
Знали ли мы, что рискуем, находясь в Мексике? Да. Но разве мы могли подумать, что риск может привести к смерти? Нет
Кроме того, в тот же день в клинике подверглась операции ещё одна пациентка — Эсмеральда Инигес, которая едва не умерла от септического шока. Девушка до сих пор нуждается в медицинской помощи, пишет Daily Mail. Вскоре выяснилось, что Лопес не является сертифицированным пластическим хирургом. Мама погибшей девушки, которая узнала страшную весть, хочет добиться справедливости.
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