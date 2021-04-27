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Девушки хотели сэкономить на пластике, но в результате одна умерла и двум пришлось бороться за жизнь

Кеуана Уивер из Калифорнии, США, вместе с подругой Канишей Дэвис отправилась в Тихуану, Мексика, чтобы сделать липосакцию и подтяжку живота. Девушки знали, что там процедуры им обойдутся дешевле, хотя и понимали, что идут на определённый риск.

27 апреля 2021, 15:11

Фото © Facebook / Keuana Weaver

За работу у пациенток запросили 6,7 тысячи долларов (≈ 500 тысяч рублей), а операции должен был проводить директор клиники — доктор Хесус Мануэль Баес Лопес. Однако для Каниши поездка обернулась кошмаром, а для Кеуаны — гибелью.

Кеуана Уивер. Фото © Facebook / Keuana Weaver

Кеуана Уивер. Фото © Facebook / Keuana Weaver

38-летняя мама двоих детей скончалась на операционном столе. А у её подруги вскоре открылось внутреннее кровотечение. Она две недели провела в больнице, где врачи боролись за жизнь пациентки.

Знали ли мы, что рискуем, находясь в Мексике? Да. Но разве мы могли подумать, что риск может привести к смерти? Нет

Каниша Дэвис

Кроме того, в тот же день в клинике подверглась операции ещё одна пациентка — Эсмеральда Инигес, которая едва не умерла от септического шока. Девушка до сих пор нуждается в медицинской помощи, пишет Daily Mail. Вскоре выяснилось, что Лопес не является сертифицированным пластическим хирургом. Мама погибшей девушки, которая узнала страшную весть, хочет добиться справедливости.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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