Трёхкратный чемпион мира Зарипов объявил о завершении карьеры по окончании следующего сезона
В составе казанского "Ак Барса" и магнитогорского "Металлурга" он пять раз побеждал в Кубке Гагарина.
Фото © ХК "Ак Барс"
Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов заявил, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона КХЛ 2021/22. Об этом он сообщил журналистам.
"Сезон будет последним. Давайте сделаем его победным", — заявил 40-летний хоккеист.
Зарипов выступает за "Ак Барс" с 2017 года. Ранее он играл в составе магнитогорского "Металлурга", челябинского "Мечела" и "Звезды" из Чебаркуля. На счету форварда — пять побед в Кубке Гагарина.
В составе сборной России Зарипов выиграл три золотые медали на чемпионатах мира. Он побеждал на ЧМ в 2008, 2009 и 2014 годах.
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