Трёхкратный чемпион мира Зарипов объявил о завершении карьеры по окончании следующего сезона

Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов заявил, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона КХЛ 2021/22. Об этом он сообщил журналистам.

"Сезон будет последним. Давайте сделаем его победным", — заявил 40-летний хоккеист.

Зарипов выступает за "Ак Барс" с 2017 года. Ранее он играл в составе магнитогорского "Металлурга", челябинского "Мечела" и "Звезды" из Чебаркуля. На счету форварда — пять побед в Кубке Гагарина.