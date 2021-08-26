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    ФСБ накрыла в Москве преступную банду ритуальщиков и полицейских

    По данным следствия, правоохранители регулярно получали взятки от представителей похоронного агентства за предоставление информации служебного характера. Все фигуранты дела арестованы.

    26 августа, 09:10

    Задержание банды ритуальщиков и полицейских в Москве. Видео © УФСБ России по Москве и Московской области

    ФСБ в ходе спецоперации задержала в Москве пятерых участников преступной группировки, действовавшей в сфере ритуальных услуг, в неё были вовлечены и столичные полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области. Ведомство также опубликовало кадры задержания и обысков.

    "УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших преступную схему в сфере ритуальных услуг", — указали в ведомстве.

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    По данным следствия, сотрудники отделов МВД по районам Северное Измайлово и Нагорный на протяжении длительного времени регулярно получали взятки в крупном размере от работников ритуального агентства. За это правоохранители предоставляли им оперативные данные о вызовах полиции по фактам смерти граждан. После этого предприниматели приезжали по соответствующим адресам и заламывали ценник на услуги по захоронению.

    Отмечается, что ещё 20 августа сотрудникам спецслужбы удалось поймать главаря преступной группировки, который пытался скрыться на Украине. В офисе ритуальщиков также были проведены обыски, в ходе которых изъяты улики, подтверждающие нарушение законодательства. Кроме того, в автомобиле директора фирмы был обнаружен липовый пропуск с символикой ФСБ.

    По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Дача взятки". Все задержанные арестованы.

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    Ранее Лайф сообщал, что на сотрудников МПГУ завели уголовное дело о взятках биткоинами. По данным следствия, участники схемы получили около 400 тысяч рублей в криптовалюте от соискателя кандидатской учёной степени.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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