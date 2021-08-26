Адвокат экс-солистки "Ленинграда" Вокс заявил о возможном увеличении суммы иска к Шнурову

Адвокат экс-солистки "Ленинграда" Алисы Вокс Роман Лалаян об иске к Сергею Шнурову и дате ближайшего заседания. Видео © LIFE

Сумма многомиллионного иска бывшей солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс к Сергею Шнурову может увеличиться. Об этом Лайфу сообщил адвокат исполнительницы Роман Лалаян.

"Хотим денег, 19,5 миллиона рублей за то, что не выплачивались исполнительские сборы на протяжении долгого периода. Шансы 50 на 50, всё решит судья. Сумма начальная, она может увеличиться или уменьшиться в зависимости от ответа площадок на вопрос о монетизации за последние три года", — сказал Лалаян.

Он также отметил, что речь идёт не о соавторстве песен, а об исполнении композиций во время нахождения Вокс в группе. Лидер коллектива, заметил юрист, ничего не платил девушке за это. Основное заседание по рассмотрению иска назначено на 24 сентября в Хамовническом суде Москвы. По словам адвоката, вполне возможно, что сама Алиса будет появляться на судебных заседаниях, а вот насчёт присутствия Шнурова защитник сомневается.

Лалаян также поведал о некоем договоре об отчуждении смежных прав на песни, где за одну тысячу рублей Вокс якобы передавала все 39 песен Шнурову. Однако оригиналы документов сторона исполнительницы не видела. Юрист заметил, что истцы пытались урегулировать конфликт до поступления дела в суд, однако никакого результата не было.