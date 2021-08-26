НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Адвокат экс-солистки "Ленинграда" Вокс заявил о возможном увеличении суммы иска к Шнурову

    Основное заседание по этому делу назначено на 24 сентября в Хамовническом суде Москвы. На нём, вероятно, поприсутствует и сама исполнительница.

    26 августа, 09:16

    Адвокат экс-солистки "Ленинграда" Алисы Вокс Роман Лалаян об иске к Сергею Шнурову и дате ближайшего заседания. Видео © LIFE

    Сумма многомиллионного иска бывшей солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс к Сергею Шнурову может увеличиться. Об этом Лайфу сообщил адвокат исполнительницы Роман Лалаян.

    "Хотим денег, 19,5 миллиона рублей за то, что не выплачивались исполнительские сборы на протяжении долгого периода. Шансы 50 на 50, всё решит судья. Сумма начальная, она может увеличиться или уменьшиться в зависимости от ответа площадок на вопрос о монетизации за последние три года", — сказал Лалаян.

    Он также отметил, что речь идёт не о соавторстве песен, а об исполнении композиций во время нахождения Вокс в группе. Лидер коллектива, заметил юрист, ничего не платил девушке за это. Основное заседание по рассмотрению иска назначено на 24 сентября в Хамовническом суде Москвы. По словам адвоката, вполне возможно, что сама Алиса будет появляться на судебных заседаниях, а вот насчёт присутствия Шнурова защитник сомневается.

    Суд зарегистрировал миллионный иск экс-солистки "Ленинграда" Вокс к Шнурову

    Суд зарегистрировал миллионный иск экс-солистки "Ленинграда" Вокс к Шнурову

    Лалаян также поведал о некоем договоре об отчуждении смежных прав на песни, где за одну тысячу рублей Вокс якобы передавала все 39 песен Шнурову. Однако оригиналы документов сторона исполнительницы не видела. Юрист заметил, что истцы пытались урегулировать конфликт до поступления дела в суд, однако никакого результата не было.

    Впервые адвокат Алисы Вокс объяснил, за что она требует со Шнурова такую крупную сумму денег, 19 июня. При этом он заметил, что речь не идёт об оспаривании авторских прав.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Суд зарегистрировал миллионный иск экс-солистки "Ленинграда" Вокс к Шнурову

      27 июля, 15:27

      "Крайне мелочные нюансы": Адвокат Петросяна рассказал о новых требованиях недовольной разделом имущества Степаненко

      вчера в 15:23

      Арзамасова вернётся на сцену через месяц после родов

      сегодня в 09:29

      Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

      сегодня в 09:34

      Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени показал, как избавлялся от тела

      сегодня в 09:32

      Новости партнеров

      Layer 1