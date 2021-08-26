Минцифры планирует обновить руководство по использованию бренда "Госуслуги"

Формулировки в руководстве по использованию бренда "Госуслуги" от 2015 года признаны некорректными, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создаст новый гайдлайн.

"В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуги", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном", — приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

Отмечается, что появится он уже в ближайшее время. Это произошло после того, как в соцсетях обратили внимание, что в брендбуке от 2015 года было требование "избегать использования образов людей не славянской внешности".