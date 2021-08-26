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    Минцифры планирует обновить руководство по использованию бренда "Госуслуги"

    Это произошло после того, как пользователи обратили внимание на требование "избегать использования образов людей не славянской внешности".

    26 августа, 09:24
    <p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

    Фото © ТАСС / Алексей Зотов

    Формулировки в руководстве по использованию бренда "Госуслуги" от 2015 года признаны некорректными, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создаст новый гайдлайн.

    "В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуги", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном", — приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

    Отмечается, что появится он уже в ближайшее время. Это произошло после того, как в соцсетях обратили внимание, что в брендбуке от 2015 года было требование "избегать использования образов людей не славянской внешности".

    "Госуслуги" ускорят в 10 раз за счёт внедрения искусственного интеллекта

    "Госуслуги" ускорят в 10 раз за счёт внедрения искусственного интеллекта

    Ранее россиянам рассказали, как не получить чужой кредит через "Госуслуги". Мошенники осваивают новую нишу, но уберечься от них достаточно легко: нужно как можно тщательнее защитить свой профиль.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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