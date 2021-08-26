Минцифры планирует обновить руководство по использованию бренда "Госуслуги"
Это произошло после того, как пользователи обратили внимание на требование "избегать использования образов людей не славянской внешности".
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Формулировки в руководстве по использованию бренда "Госуслуги" от 2015 года признаны некорректными, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создаст новый гайдлайн.
"В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуги", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном", — приводит текст сообщения ведомства ТАСС.
Отмечается, что появится он уже в ближайшее время. Это произошло после того, как в соцсетях обратили внимание, что в брендбуке от 2015 года было требование "избегать использования образов людей не славянской внешности".
Ранее россиянам рассказали, как не получить чужой кредит через "Госуслуги". Мошенники осваивают новую нишу, но уберечься от них достаточно легко: нужно как можно тщательнее защитить свой профиль.
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