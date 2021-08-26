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    Минобороны Британии: В ближайшие часы у аэропорта Кабула могут совершить теракт

    Ведомство рекомендовало людям не приближаться к зданию авиагавани и как можно скорее укрыться в безопасном месте.

    26 августа, 09:20

    Фото © ТАСС / ZUMA

    В ближайшие часы вблизи аэропорта Кабула может быть совершён крупный террористический акт. Об этом предупредил парламентский заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

    "Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле", — сказал он в эфире телеканала Би-би-си.

    В НАТО сообщили об угрозе теракта в аэропорту Кабула

    В НАТО сообщили об угрозе теракта в аэропорту Кабула

    Для безопасности граждан, как указал Хиппи, Минобороны Соединённого Королевства рекомендует людям не приближаться к аэропорту и как можно скорее укрыться в безопасном месте. Отвечая на вопрос журналиста, возможно ли совершение атаки в течение ближайших часов, британец утвердительно кивнул головой.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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