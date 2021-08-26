Организаторы Паралимпиады перепутали музыку на награждении россиянина Асташова

Организаторы Паралимпиады в Токио перепутали музыку во время церемонии награждения российского велогонщика Михаила Асташова, который стал чемпионом Игр в гонке преследования на 3000 метров.

"У нас было перенаграждение. В первый раз включили не ту музыку. Вместо Чайковского прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета. Это наше первое золото в велоспорте на этой Паралимпиаде, и тут такой инцидент", — рассказала РИА "Новости" старший тренер сборной Паралимпийского комитета России по велоспорту Екатерина Мухортова.