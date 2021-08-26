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    Организаторы Паралимпиады перепутали музыку на награждении россиянина Асташова

    Пока в активе нашей команды девять медалей, четыре из которых золотые.

    26 августа, 09:18

    Фото © vk.com/astashov

    Организаторы Паралимпиады в Токио перепутали музыку во время церемонии награждения российского велогонщика Михаила Асташова, который стал чемпионом Игр в гонке преследования на 3000 метров.

    "У нас было перенаграждение. В первый раз включили не ту музыку. Вместо Чайковского прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета. Это наше первое золото в велоспорте на этой Паралимпиаде, и тут такой инцидент", — рассказала РИА "Новости" старший тренер сборной Паралимпийского комитета России по велоспорту Екатерина Мухортова.

    Работавший курьером велогонщик Асташов принёс России четвёртое золото на Паралимпиаде

    Работавший курьером велогонщик Асташов принёс России четвёртое золото на Паралимпиаде

    Напомним, Асташов выиграл Паралимпийские игры в гонке преследования на дистанции 3000 на велотреке. Многие россияне узнали о Михаиле Асташове в феврале 2020 года, когда он устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. СМИ тогда писали, что таким образом он зарабатывает на поездку в Токио.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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