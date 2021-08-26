Организаторы Паралимпиады перепутали музыку на награждении россиянина Асташова
Пока в активе нашей команды девять медалей, четыре из которых золотые.
Фото © vk.com/astashov
Организаторы Паралимпиады в Токио перепутали музыку во время церемонии награждения российского велогонщика Михаила Асташова, который стал чемпионом Игр в гонке преследования на 3000 метров.
"У нас было перенаграждение. В первый раз включили не ту музыку. Вместо Чайковского прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета. Это наше первое золото в велоспорте на этой Паралимпиаде, и тут такой инцидент", — рассказала РИА "Новости" старший тренер сборной Паралимпийского комитета России по велоспорту Екатерина Мухортова.
Напомним, Асташов выиграл Паралимпийские игры в гонке преследования на дистанции 3000 на велотреке. Многие россияне узнали о Михаиле Асташове в феврале 2020 года, когда он устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. СМИ тогда писали, что таким образом он зарабатывает на поездку в Токио.
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