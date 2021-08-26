Главе Федерации тяжёлой атлетики объявили выговор за критику российского коллеги
Ранее Фил Эндрюс утверждал, что Агапитов нарушает решение CAS о запрете представителям российских органов власти работать в международных спортивных федерациях.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Комиссия по этике и дисциплинарной ответственности Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) вынесла выговор главе Федерации тяжёлой атлетики США Филу Эндрюсу по делу Максима Агапитова. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Эндрюс направил письмо IWF и МОК, обвинив Агапитова, который возглавляет Федерацию тяжёлой атлетики России (ФТАР), в несоблюдении решения CAS. Речь шла о запрете представителям российских органов власти работать в международных спортивных федерациях в связи с санкциями. В июле Агапитов написал жалобу на своего американского коллегу, утверждая, что никаких предписаний не нарушал.
В заявлении комиссии IWF говорится, что письмо исполнительного директора Федерации тяжёлой атлетики США не соответствует стандартам "притеснения или дискриминации" по отношению к Агапитову.
Параллельно с работой во ФТАР россиянин временно исполняет обязанности главы Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF). Перед началом Игр в Токио МОК отозвал аккредитацию Агапитова, но CAS разрешил ему приехать на Олимпиаду.
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