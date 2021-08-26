В отношении главы тюменского СУ СК проходит проверка после резонансного убийства девочки
Ранее это дело было передано в центральный аппарат из-за неэффективности организованного на месте процесса расследования и поисков.
Фото © Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области
В отношении главы Следственного управления СК по Тюменской области назначена служебная проверка из-за неэффективного расследования резонансного дела об исчезновении и убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В отношении руководителя Следственного управления СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.
Ранее это дело по решению главы СК России было передано в центральный аппарат из-за неэффективности организованного на месте процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий, подчеркнули в СК.
Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент убийства он мог быть пьян.
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