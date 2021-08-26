В отношении главы тюменского СУ СК проходит проверка после резонансного убийства девочки

В отношении главы Следственного управления СК по Тюменской области назначена служебная проверка из-за неэффективного расследования резонансного дела об исчезновении и убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В отношении руководителя Следственного управления СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.