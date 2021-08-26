"Таким людям пить нельзя": Нарколог раскрыл "пусковые механизмы", которые привели тюменца к расправе над девочкой
По словам Алексея Казанцева, при патологической форме опьянения даже от небольшой дозы спиртного человек теряет самообладание и контроль, становится агрессивным и не отдаёт отчёта в своих действиях.
Виталий Бережной. Фото © Соцсети
Есть люди, у которых даже небольшая доза алкоголя вызывает потерю сознания и превращает их в социально опасных. К подобным, вероятно, можно отнести задержанного убийцу девятилетней девочки из Тюмени Виталия Бережного. Об этом Лайфу рассказал нарколог Алексей Казанцев.
"Есть такая форма опьянения, она называется патологическая, когда даже от небольшой дозы происходит потеря сознания и человек становится агрессивным и не отдаёт отчёта в своих действиях. И самое ужасное, что на утро он полностью амнезирует. Таких пациентов у меня было достаточно много, и многие социально адаптированные. Таким людям совсем пить нельзя", — пояснил специалист.
Наш собеседник отметил, что подобное состояние возникает не у каждого человека и обычно является особенностью организма. К нему может также привести черепно-мозговая травма, полученная ранее. Эти типы опьянения характерны тем, что человек становится социально опасен для окружающих, может начать совершать противоправные действия.
Пусковым механизмом при подобных проблемах может стать как употребление алкоголя, так и бытовые сложности. В данном случае произошло расставание с женой, что и могло повлиять на поведение Бережного, считает Казанцев. Однако точную причину установит судебно-психологическая экспертиза, которую задержанному обязательно проведут.
Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в расправе. Кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. Ребёнка, которого всем городом искали больше месяца, он убил в первый же день.
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