Есть люди, у которых даже небольшая доза алкоголя вызывает потерю сознания и превращает их в социально опасных. К подобным, вероятно, можно отнести задержанного убийцу девятилетней девочки из Тюмени Виталия Бережного. Об этом Лайфу рассказал нарколог Алексей Казанцев.

"Есть такая форма опьянения, она называется патологическая, когда даже от небольшой дозы происходит потеря сознания и человек становится агрессивным и не отдаёт отчёта в своих действиях. И самое ужасное, что на утро он полностью амнезирует. Таких пациентов у меня было достаточно много, и многие социально адаптированные. Таким людям совсем пить нельзя", — пояснил специалист.

Наш собеседник отметил, что подобное состояние возникает не у каждого человека и обычно является особенностью организма. К нему может также привести черепно-мозговая травма, полученная ранее. Эти типы опьянения характерны тем, что человек становится социально опасен для окружающих, может начать совершать противоправные действия.

Пусковым механизмом при подобных проблемах может стать как употребление алкоголя, так и бытовые сложности. В данном случае произошло расставание с женой, что и могло повлиять на поведение Бережного, считает Казанцев. Однако точную причину установит судебно-психологическая экспертиза, которую задержанному обязательно проведут.