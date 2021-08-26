Выплаты в 10 тысяч рублей пенсионерам не повлияют на монетарную политику, заявили в ЦБ
Регулятор уточнил, что средства на них будут выделены из дополнительных ненефтегазовых доходов. Это является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России.
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Дополнительные единовременные социальные выплаты в размере десяти тысяч рублей пенсионерам, указы о которых подписал президент России Владимир Путин, не повлияют на монетарную политику Центробанка РФ, сообщила пресс-служба регулятора.
"Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России. Данный объём расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России. Само по себе такое перераспределение в силу своего разового и ограниченного характера не повлияет на проводимую ДКП", — цитирует ТАСС релиз ЦБ РФ.
Отмечается, что нужно также иметь в виду и некоторое перераспределение траектории роста цен между отдельными месяцами. На это будет влиять скорость использования данных выплат на потребительские расходы.
Ранее Дмитрий Песков назвал достаточными меры правительства и ЦБ по контролю над инфляцией. Представитель Кремля не разделяет опасений, что единоразовые выплаты для различных категорий граждан могут привести к росту цен.
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