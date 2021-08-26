Выплаты в 10 тысяч рублей пенсионерам не повлияют на монетарную политику, заявили в ЦБ

Дополнительные единовременные социальные выплаты в размере десяти тысяч рублей пенсионерам, указы о которых подписал президент России Владимир Путин, не повлияют на монетарную политику Центробанка РФ, сообщила пресс-служба регулятора.

"Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России. Данный объём расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России. Само по себе такое перераспределение в силу своего разового и ограниченного характера не повлияет на проводимую ДКП", — цитирует ТАСС релиз ЦБ РФ.

Отмечается, что нужно также иметь в виду и некоторое перераспределение траектории роста цен между отдельными месяцами. На это будет влиять скорость использования данных выплат на потребительские расходы.