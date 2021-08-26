НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Выплаты в 10 тысяч рублей пенсионерам не повлияют на монетарную политику, заявили в ЦБ

    Регулятор уточнил, что средства на них будут выделены из дополнительных ненефтегазовых доходов. Это является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России.

    26 августа, 10:41
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Дополнительные единовременные социальные выплаты в размере десяти тысяч рублей пенсионерам, указы о которых подписал президент России Владимир Путин, не повлияют на монетарную политику Центробанка РФ, сообщила пресс-служба регулятора.

    "Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России. Данный объём расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России. Само по себе такое перераспределение в силу своего разового и ограниченного характера не повлияет на проводимую ДКП", — цитирует ТАСС релиз ЦБ РФ.

    Отмечается, что нужно также иметь в виду и некоторое перераспределение траектории роста цен между отдельными месяцами. На это будет влиять скорость использования данных выплат на потребительские расходы.

    Изменятся правила начисления пенсий: Кому сделают прибавку и как можно увеличить сумму доплат

    Изменятся правила начисления пенсий: Кому сделают прибавку и как можно увеличить сумму доплат

    Ранее Дмитрий Песков назвал достаточными меры правительства и ЦБ по контролю над инфляцией. Представитель Кремля не разделяет опасений, что единоразовые выплаты для различных категорий граждан могут привести к росту цен.

    Бизнес-омбудсмен Титов предложил создать в России второй Пенсионный фонд

    Бизнес-омбудсмен Титов предложил создать в России второй Пенсионный фонд

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      ЦБ сообщил об ускорении роста ипотечного кредитования в России до 3% в июне

      26 июля, 12:16

      Изменятся правила начисления пенсий: Кому сделают прибавку и как можно увеличить сумму доплат

      24 августа, 21:40

      Финансовый аналитик перечислил главные угрозы накоплениям россиян

      вчера в 00:17

      Путин на встрече с Меняйло пообещал помочь с созданием пантеона в Беслане

      сегодня в 11:08

      Дочь из Иркутска 4 года искала отца в "Жди меня", но отказалась от встречи, стоило ей узнать правду

      сегодня в 11:12

      Новости партнеров

      Layer 1