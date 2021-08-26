В Кремле объяснили, каким чиновникам разрешат сохранить иностранное гражданство
Указ президента касается очень небольшого количества граждан, у которых есть паспорт другой страны, например Украины, но они не могут от него отказаться.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Указ о возможности приёма на госслужбу россиян с иностранным гражданством касается очень небольшого числа граждан, например с паспортом Украины. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что действие закона распространяется на чиновников, которые "де-факто являются гражданами России" и "востребованы на госслужбе", а "де-юре у них остаётся гражданство другой страны" и они не могут с этим ничего сделать.
"Они не могут ни связаться с кем-то и не могут приехать туда, так как это смертельно опасно. Речь идёт о сотнях людей, не больше. Это исключение обусловлено реальностями, с которыми нам приходится сталкиваться", — резюмировал представитель Кремля.
Напомним, что накануне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиянин с иностранным гражданством может устроиться на государственную службу в случае, если он не может избавиться от зарубежного подданства. При этом доступ к государственной тайне для таких лиц будет закрыт.
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