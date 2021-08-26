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    В Кремле объяснили, каким чиновникам разрешат сохранить иностранное гражданство

    Указ президента касается очень небольшого количества граждан, у которых есть паспорт другой страны, например Украины, но они не могут от него отказаться.

    26 августа, 10:28

    Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

    Указ о возможности приёма на госслужбу россиян с иностранным гражданством касается очень небольшого числа граждан, например с паспортом Украины. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что действие закона распространяется на чиновников, которые "де-факто являются гражданами России" и "востребованы на госслужбе", а "де-юре у них остаётся гражданство другой страны" и они не могут с этим ничего сделать.

    Путин разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных случаях

    Путин разрешил работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных случаях

    "Они не могут ни связаться с кем-то и не могут приехать туда, так как это смертельно опасно. Речь идёт о сотнях людей, не больше. Это исключение обусловлено реальностями, с которыми нам приходится сталкиваться", — резюмировал представитель Кремля.

    Напомним, что накануне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиянин с иностранным гражданством может устроиться на государственную службу в случае, если он не может избавиться от зарубежного подданства. При этом доступ к государственной тайне для таких лиц будет закрыт.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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