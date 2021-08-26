В Кремле не исключили корректировки закона об иноагентах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что признание СМИ или НКО иноагентом вовсе не означает их закрытия, главная задача — проинформировать граждан о статусе издания.
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Закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика продемонстрирует необходимость в этом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если действительно "цех", которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков напомнил, что признание СМИ или НКО иноагентом вовсе не означает их закрытия, главная задача — это проинформировать граждан об этом.
А ранее СМИ-иноагентом был признан телеканал "Дождь"*. Представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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