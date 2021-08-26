В Кремле не исключили корректировки закона об иноагентах

Закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика продемонстрирует необходимость в этом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если действительно "цех", которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.