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    В Кремле не исключили корректировки закона об иноагентах

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что признание СМИ или НКО иноагентом вовсе не означает их закрытия, главная задача — проинформировать граждан о статусе издания.

    26 августа, 10:24
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика продемонстрирует необходимость в этом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Если действительно "цех", которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Песков: Закон об иноагентах при необходимости будет обсуждаться на встречах с Путиным

    Песков: Закон об иноагентах при необходимости будет обсуждаться на встречах с Путиным

    Песков напомнил, что признание СМИ или НКО иноагентом вовсе не означает их закрытия, главная задача — это проинформировать граждан об этом.

    А ранее СМИ-иноагентом был признан телеканал "Дождь"*. Представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.

    В СПЧ не выявили нарушений при внесении телеканала "Дождь" в список СМИ-иноагентов

    В СПЧ не выявили нарушений при внесении телеканала "Дождь" в список СМИ-иноагентов

    * Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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