Российский пловец Сотников завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Владимир Сотников выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине в категории S13 на Паралимпийских играх в Токио.

Он показал время 59,86 секунды. Золото с мировым рекордом завоевал представитель Белоруссии Игорь Бокий, проплывший за 56,36 секунды. Вторым стал Николя Ги Тюрбид из Канады (59,70).

Россияне выиграли две медали в паралимпийском заплыве на Играх в Токио

Всего на счету россиян уже 12 наград на Паралимпиаде в Токио (четыре золота, три серебра и пять бронзовых медалей). Наши спортсмены занимают четвёртое место в общекомандном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.