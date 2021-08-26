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    Российский пловец Сотников завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио

    Победу одержал представитель Белоруссии Игорь Бокий, побивший мировой рекорд.

    26 августа, 10:20
    <p>Фото © Паралимпийский комитет России 2021</p>

    Фото © Паралимпийский комитет России 2021

    Российский пловец Владимир Сотников выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине в категории S13 на Паралимпийских играх в Токио.

    Он показал время 59,86 секунды. Золото с мировым рекордом завоевал представитель Белоруссии Игорь Бокий, проплывший за 56,36 секунды. Вторым стал Николя Ги Тюрбид из Канады (59,70).

    Россияне выиграли две медали в паралимпийском заплыве на Играх в Токио

    Россияне выиграли две медали в паралимпийском заплыве на Играх в Токио

    Всего на счету россиян уже 12 наград на Паралимпиаде в Токио (четыре золота, три серебра и пять бронзовых медалей). Наши спортсмены занимают четвёртое место в общекомандном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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