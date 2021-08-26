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    Организаторы Паралимпиады извинились за ошибку с музыкой на награждении велогонщика Асташова

    Вместо фрагмента из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета.

    26 августа, 09:51
    <p> Фото © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket </p>

    Фото © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

    Шеф миссии делегации Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков заявил, что организаторы Паралимпийских игр в Токио извинились за ошибку с гимном на награждении велогонщика Михаила Асташова. Об этом сообщает РИА "Новости".

    Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. На награждении россиянина вместо фрагмента из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского включили гимн Международного паралимпийского комитета.

    "Нам принесли извинения", — заявил Рожков.

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    На соревнованиях в Токио, как и на недавней Олимпиаде, нашим спортсменам запрещено выступать под своим флагом и гимном. Паралимпийцы используют логотип ПКР, в случае их побед должен звучать фрагмент из концерта Чайковского.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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