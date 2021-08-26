Организаторы Паралимпиады извинились за ошибку с музыкой на награждении велогонщика Асташова

Вместо фрагмента из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета.

Шеф миссии делегации Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков заявил, что организаторы Паралимпийских игр в Токио извинились за ошибку с гимном на награждении велогонщика Михаила Асташова. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Нам принесли извинения", — заявил Рожков.