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Опубликовано 26 августа 2021, 09:51

Организаторы Паралимпиады извинились за ошибку с музыкой на награждении велогонщика Асташова

Фото © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Фото © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

Вместо фрагмента из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета.

Шеф миссии делегации Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков заявил, что организаторы Паралимпийских игр в Токио извинились за ошибку с гимном на награждении велогонщика Михаила Асташова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. На награждении россиянина вместо фрагмента из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского включили гимн Международного паралимпийского комитета.

"Нам принесли извинения", — заявил Рожков.

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На соревнованиях в Токио, как и на недавней Олимпиаде, нашим спортсменам запрещено выступать под своим флагом и гимном. Паралимпийцы используют логотип ПКР, в случае их побед должен звучать фрагмент из концерта Чайковского.

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Роман Фейгин
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