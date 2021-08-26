Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ

Кроме того, традиционно президент проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 2–4 сентября. На пленарном заседании глава государства будет присутствовать очно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это будет такая смешанная пленарка: президент будет присутствовать очно, но будет элемент пленарки, связанный с видеоконференцией", — отметил представитель Кремля.

Кроме того, традиционно Путин проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Главе государства представят интерактивную презентацию с результатами развития ДФО. Также во время визита во Владивосток президент посетит Всероссийский детский центр "Океан". Его встреча со школьниками состоится в День знаний.