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    Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ

    Кроме того, традиционно президент проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

    26 августа, 10:20

    Фото © ТАСС / Паулин Евгений

    Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 2–4 сентября. На пленарном заседании глава государства будет присутствовать очно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    "Это будет такая смешанная пленарка: президент будет присутствовать очно, но будет элемент пленарки, связанный с видеоконференцией", — отметил представитель Кремля.

    Кроме того, традиционно Путин проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Главе государства представят интерактивную презентацию с результатами развития ДФО. Также во время визита во Владивосток президент посетит Всероссийский детский центр "Океан". Его встреча со школьниками состоится в День знаний.

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    Напомним, участие в Восточном экономическом форуме – 2021, запланированном на 2–4 сентября, уже подтвердили свыше 50 государств. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев уже оценил уровень готовности Владивостока к проведению форума, осмотрел объекты ВЭФ, кампус Дальневосточного федерального университета и его набережную, на которой будет проходить выставка "Улица Дальнего Востока".

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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