В Красноярском крае полицейский застрелил медведя на территории школы

В Ачинском районе Красноярского края полицейский застрелил медведя, который вышел к сельской школе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.

Отмечается, что медведь был обнаружен в селе Белый Яр. Изначально лейтенант полиции с помощью государственного инспектора охотнадзора вернул животное в лес, в естественную среду обитания. Однако спустя некоторое время косолапый пришёл на территорию сельской школы.

"Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Лейтенанту полиции <...> пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное", — сообщила пресс-служба ведомства, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.