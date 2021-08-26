В Красноярском крае полицейский застрелил медведя на территории школы
Изначально, когда животное вышло к людям, его вернули в естественную среду обитания, однако Потапыч нагрянул вновь.
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В Ачинском районе Красноярского края полицейский застрелил медведя, который вышел к сельской школе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.
Отмечается, что медведь был обнаружен в селе Белый Яр. Изначально лейтенант полиции с помощью государственного инспектора охотнадзора вернул животное в лес, в естественную среду обитания. Однако спустя некоторое время косолапый пришёл на территорию сельской школы.
"Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Лейтенанту полиции <...> пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное", — сообщила пресс-служба ведомства, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что хозяева сняли, как домашний кот спас их от медведя, не испугавшись ни на секунду. Питомец сделал такой вид, что хищник быстро понял: с этим противником лучше не связываться.
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