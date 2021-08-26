В "Нафтогазе" пообещали "очень-очень громко" просить США о санкциях против "Северного потока – 2"

Киев будет громко просить Вашингтон ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства "Северного потока – 2", если немецкий регулятор позволит ввести газопровод в эксплуатацию вопреки решению Высшего земельного суда в Дюссельдорфе. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции", — сказал он в эфире украинского телеканала "24", уточнив, что требования будут касаться ограничений в отношении Nord Stream 2 AG.