В "Нафтогазе" пообещали "очень-очень громко" просить США о санкциях против "Северного потока – 2"
Глава компании Юрий Витренко уточнил, что требования Киева будут касаться ограничений в отношении нынешнего оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG.
Фото © Nord-stream2.com
Киев будет громко просить Вашингтон ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства "Северного потока – 2", если немецкий регулятор позволит ввести газопровод в эксплуатацию вопреки решению Высшего земельного суда в Дюссельдорфе. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
"Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции", — сказал он в эфире украинского телеканала "24", уточнив, что требования будут касаться ограничений в отношении Nord Stream 2 AG.
О том, что Nord Stream 2 проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы, стало известно в среду, 25 августа. Согласно решению инстанции, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован. Лайф уже рассказывал, как решение суда прокомментировали в Кремле.
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