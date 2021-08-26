Предполагаемый убийца тюменской девочки был владельцем частного детского сада

Задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной до 2015 года жил в Тюмени и вместе с женой открыл там домашний детский сад "Маленький гном" для детей ясельного возраста. Как выяснил Лайф, в учреждение набирали малышей от шести месяцев и предполагаемый убийца активно помогал поиску новых воспитанников. В 2012 году работу садика приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, а в отношении жены Бережного было заведено административное производство. В 2014 году, по информации наших источников, семейное ИП было ликвидировано.