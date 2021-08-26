Предполагаемый убийца тюменской девочки был владельцем частного детского сада
В 2012 году работу учреждения приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, а в отношении жены мужчины завели административное дело.
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Задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной до 2015 года жил в Тюмени и вместе с женой открыл там домашний детский сад "Маленький гном" для детей ясельного возраста. Как выяснил Лайф, в учреждение набирали малышей от шести месяцев и предполагаемый убийца активно помогал поиску новых воспитанников. В 2012 году работу садика приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, а в отношении жены Бережного было заведено административное производство. В 2014 году, по информации наших источников, семейное ИП было ликвидировано.
Судя по всему, семейный бизнес, связанный с детьми, Бережной совмещал со службой в органах. Ранее СК сообщил, что подозреваемый в убийстве более трёх лет работал помощником участкового.
В Тюмень же мужчина переехал шесть лет назад. Известно, что с середины июня до середины августа текущего года он проживал в арендованной квартире неподалёку от места жительства погибшей.
Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы в Тюмени потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он признался в содеянном. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день: находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он заманил девочку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней, а затем сбросил в озеро.
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