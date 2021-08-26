Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени показал, как избавлялся от тела

СК России опубликовал кадры с места следственных действий с подозреваемым в убийстве девятилетней девочки 40-летним жителем Тюмени. Правоохранители привезли задержанного в район, где было найдено тело школьницы, и провели проверку показаний. Подозреваемый в расправе над ребёнком подробно рассказал об обстоятельствах совершённого преступления.

Злоумышленник признался, что убил девочку, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Перед этим он заманил её к себе в квартиру, где связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. На видео, снятом оперативниками, Виталий Бережной описывает, как прятал тело ребёнка.

"Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил её в пластиковые пакеты, обмотав скотчем", — пояснили следователи.