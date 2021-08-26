Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени показал, как избавлялся от тела
Злоумышленник признался, что убил ребёнка, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Перед этим он заманил малышку в квартиру, где связал скотчем и изнасиловал, после задушил.
СК России опубликовал кадры с места следственных действий с подозреваемым в убийстве девятилетней девочки 40-летним жителем Тюмени. Правоохранители привезли задержанного в район, где было найдено тело школьницы, и провели проверку показаний. Подозреваемый в расправе над ребёнком подробно рассказал об обстоятельствах совершённого преступления.
Злоумышленник признался, что убил девочку, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Перед этим он заманил её к себе в квартиру, где связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. На видео, снятом оперативниками, Виталий Бережной описывает, как прятал тело ребёнка.
"Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил её в пластиковые пакеты, обмотав скотчем", — пояснили следователи.
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По данным оперативников, 17 августа злоумышленник спрятал коробку с телом ребёнка в зарослях на берегу озера Оброчное, где 19 августа она и была обнаружена.
Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент убийства он мог быть пьян.
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