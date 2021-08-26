НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени показал, как избавлялся от тела

    Злоумышленник признался, что убил ребёнка, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Перед этим он заманил малышку в квартиру, где связал скотчем и изнасиловал, после задушил.

    26 августа, 09:32

    СК России опубликовал кадры с места следственных действий с подозреваемым в убийстве девятилетней девочки 40-летним жителем Тюмени. Правоохранители привезли задержанного в район, где было найдено тело школьницы, и провели проверку показаний. Подозреваемый в расправе над ребёнком подробно рассказал об обстоятельствах совершённого преступления.

    Злоумышленник признался, что убил девочку, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Перед этим он заманил её к себе в квартиру, где связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. На видео, снятом оперативниками, Виталий Бережной описывает, как прятал тело ребёнка.

    "Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил её в пластиковые пакеты, обмотав скотчем", — пояснили следователи.

    Тихушник с бойцовским характером: Физиономист "прочёл" лицо подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени

    Тихушник с бойцовским характером: Физиономист "прочёл" лицо подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени

    По данным оперативников, 17 августа злоумышленник спрятал коробку с телом ребёнка в зарослях на берегу озера Оброчное, где 19 августа она и была обнаружена.

    Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

    Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

    Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент убийства он мог быть пьян.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

      сегодня в 09:34

      Криминалист Кирюхин: Убийство девятилетней девочки может быть связано с исчезновением других детей в Тюмени

      сегодня в 09:07

      ФСБ накрыла в Москве преступную банду ритуальщиков и полицейских

      сегодня в 09:10

      Арзамасова вернётся на сцену через месяц после родов

      сегодня в 09:29

      "Я до сих пор помню его лицо": Рыженькая из "Тату" призналась, что в 11 лет стала жертвой изнасилования

      сегодня в 09:44

      Новости партнеров

      Layer 1