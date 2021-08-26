Арзамасова вернётся на сцену через месяц после родов

Актриса Елизавета Арзамасова, недавно подарившая второго наследника своему супругу Илье Авербуху, планирует в сентябре вернуться к работе в театре. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что в следующем месяце Арзамасову уже можно будет увидеть на сцене МХАТа имени Горького в постановке "Нюрнбергский вальс", в Театре наций — в спектакле "Зимние заметки о летних впечатлениях" (который пройдёт 30 сентября). Пока же в звёздной семье работает только Илья Авербух. Когда актриса родила, фигурист уехал в Нижний Новгород, где продолжал заниматься подготовкой гала-концерта к 800-летию города. После чего 22 августа Авербух вернулся в Москву, чтобы забрать жену с ребёнком из родильного дома. Потом он уехал в Екатеринбург по работе.

"Мне удалось вырваться, чтобы поздравить Лизу и увидеть малыша. После этого всю неделю я был в Нижнем Новгороде. После мероприятия первые мысли — о семье. А про отпуск пока не думаю, так как впереди большое количество проектов", — поделился Авербух.