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    Арзамасова вернётся на сцену через месяц после родов

    Сейчас всё своё время девушка посвящает сыну. А вот её супруг Илья Авербух об отпуске пока не задумывается.

    26 августа, 09:29
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSg8FIeMRSS/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">liza_arzamasova</a></p>

    Фото © Instagram / liza_arzamasova

    Актриса Елизавета Арзамасова, недавно подарившая второго наследника своему супругу Илье Авербуху, планирует в сентябре вернуться к работе в театре. Об этом сообщает Starhit.

    Отмечается, что в следующем месяце Арзамасову уже можно будет увидеть на сцене МХАТа имени Горького в постановке "Нюрнбергский вальс", в Театре наций — в спектакле "Зимние заметки о летних впечатлениях" (который пройдёт 30 сентября). Пока же в звёздной семье работает только Илья Авербух. Когда актриса родила, фигурист уехал в Нижний Новгород, где продолжал заниматься подготовкой гала-концерта к 800-летию города. После чего 22 августа Авербух вернулся в Москву, чтобы забрать жену с ребёнком из родильного дома. Потом он уехал в Екатеринбург по работе.

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    "Мне удалось вырваться, чтобы поздравить Лизу и увидеть малыша. После этого всю неделю я был в Нижнем Новгороде. После мероприятия первые мысли — о семье. А про отпуск пока не думаю, так как впереди большое количество проектов", — поделился Авербух.

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    Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка. В середине августа Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше.

    Елизавета Арзамасова — российская театральная и киноактриса. Певица и автор собственных режиссёрских проектов. Несмотря на то что в фильмографии актрисы более пятидесяти ролей, её имя всё ещё ассоциируют с Галиной Сергеевной из семейной комедии Ирины Васильевой "Папины дочки". Подробнее о биографии Лизы Арзамасовой читайте на сайте uznayvse.ru.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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