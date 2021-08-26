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    Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

    В Тюмень мужчина переехал в 2015 году, где и проживал всё это время. Несколько месяцев назад он арендовал квартиру неподалёку от места жительства ребёнка.

    26 августа, 09:34
    <p>Виталий Бережной. Фото © Соцсети</p>

    Виталий Бережной. Фото © Соцсети

    Задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки житель Тюмени Виталий Бережной более трёх лет работал помощником участкового в Нягане. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

    "Установлено, что Бережной более трёх лет — в 2008–2011 годах — проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа", — сказано в релизе.

    Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени показал, как избавлялся от тела

    Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени показал, как избавлялся от тела

    В Тюмень мужчина переехал в 2015 году. Известно, что с середины июня до середины августа текущего года он проживал в арендованной квартире неподалёку от места жительства погибшей.

    Убийца тюменской девочки подтвердил признательные показания на следственном эксперименте

    Убийца тюменской девочки подтвердил признательные показания на следственном эксперименте

    Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент убийства он мог быть пьян.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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