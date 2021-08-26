Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО
В Тюмень мужчина переехал в 2015 году, где и проживал всё это время. Несколько месяцев назад он арендовал квартиру неподалёку от места жительства ребёнка.
Виталий Бережной. Фото © Соцсети
Задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки житель Тюмени Виталий Бережной более трёх лет работал помощником участкового в Нягане. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"Установлено, что Бережной более трёх лет — в 2008–2011 годах — проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа", — сказано в релизе.
В Тюмень мужчина переехал в 2015 году. Известно, что с середины июня до середины августа текущего года он проживал в арендованной квартире неподалёку от места жительства погибшей.
Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент убийства он мог быть пьян.
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