Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

В Тюмень мужчина переехал в 2015 году, где и проживал всё это время. Несколько месяцев назад он арендовал квартиру неподалёку от места жительства ребёнка.