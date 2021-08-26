Британские принцы Гарри и Уильям возобновили общение в скором времени после примирения их жён — Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Об этом сообщил королевский эксперт Стюарт Пирс в беседе с USMagazine.

"Я знаю, что эти четверо начали общаться друг с другом по Zoom и FaceTime. Они стали очень близки. И что важно, все полностью уважают индивидуальные взгляды друг друга на мир", — пояснил Пирс.

Ранее американский эксперт по королевской семье заявила, что принцы помирятся лишь в том случае, если герцог Сассекский расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся в Великобританию. Также отмечалось, что Кейт Миддлтон яро выступает за примирение братьев, однако не собирается настаивать, пока не придёт нужное время.