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    "Стали очень близки": Принцы Гарри и Уильям помирились благодаря Меган Маркл и Кейт Миддлтон

    Королевский эксперт отметил, что братья с уважением относятся к взглядам друг друга на жизнь.

    26 августа, 09:47
    <p>Фото © Getty Images / Yui Mok - WPA Pool</p>

    Фото © Getty Images / Yui Mok - WPA Pool

    Британские принцы Гарри и Уильям возобновили общение в скором времени после примирения их жён — Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Об этом сообщил королевский эксперт Стюарт Пирс в беседе с USMagazine.

    "Я знаю, что эти четверо начали общаться друг с другом по Zoom и FaceTime. Они стали очень близки. И что важно, все полностью уважают индивидуальные взгляды друг друга на мир", — пояснил Пирс.

    Ранее американский эксперт по королевской семье заявила, что принцы помирятся лишь в том случае, если герцог Сассекский расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся в Великобританию. Также отмечалось, что Кейт Миддлтон яро выступает за примирение братьев, однако не собирается настаивать, пока не придёт нужное время.

    Принцы Уильям и Гарри отказались выступать с совместной речью

    Принцы Уильям и Гарри отказались выступать с совместной речью

    Напомним, отношения между братьями стали ухудшаться, когда Гарри познакомился с Меган, а Уильям пытался отговорить родственника от "слишком поспешной" женитьбы. Окончательно они поссорились, когда герцог Сассекский и его супруга сложили королевские полномочия и уехали из Британии. После мартовского интервью Гарри и Меган Опре Уинфри раскол в семье лишь усилился.

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    Елизавета II и королевская семья поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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