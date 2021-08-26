"Стали очень близки": Принцы Гарри и Уильям помирились благодаря Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Королевский эксперт отметил, что братья с уважением относятся к взглядам друг друга на жизнь.
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Британские принцы Гарри и Уильям возобновили общение в скором времени после примирения их жён — Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Об этом сообщил королевский эксперт Стюарт Пирс в беседе с USMagazine.
"Я знаю, что эти четверо начали общаться друг с другом по Zoom и FaceTime. Они стали очень близки. И что важно, все полностью уважают индивидуальные взгляды друг друга на мир", — пояснил Пирс.
Ранее американский эксперт по королевской семье заявила, что принцы помирятся лишь в том случае, если герцог Сассекский расстанется со своей супругой Меган Маркл и вернётся в Великобританию. Также отмечалось, что Кейт Миддлтон яро выступает за примирение братьев, однако не собирается настаивать, пока не придёт нужное время.
Напомним, отношения между братьями стали ухудшаться, когда Гарри познакомился с Меган, а Уильям пытался отговорить родственника от "слишком поспешной" женитьбы. Окончательно они поссорились, когда герцог Сассекский и его супруга сложили королевские полномочия и уехали из Британии. После мартовского интервью Гарри и Меган Опре Уинфри раскол в семье лишь усилился.
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