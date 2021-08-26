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    Доктор Мясников заявил, что коллективного иммунитета к ковиду в России не будет

    Однако он заявил, что есть и хорошие новости: в странах, где уже началась четвёртая волна, индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надёжно, а процент смертности очень низок.

    26 августа, 09:46
    <p>Фото © ТАСС/Андрей Самсонов</p>

    Фото © ТАСС/Андрей Самсонов

    В России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это подтверждает уровень заболеваемости в странах Запада, где уже началась четвёртая волна эпидемии. Несмотря на большое количество привитых, скорость распространения вируса там практически не уменьшилась по сравнению с предыдущими волнами. Об этом теледоктор заявил на своём телеграм-канале.

    "Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5–5 (в период между волнами этот процент где-то 0,5–1%). В полностью привитом Израиле он 5,8%, в США, где полностью вакцинировано больше половины населения, — 13,8%. У нас в России спад, процент положительных тестов 4,6% и продолжает снижаться. Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет", — написал Мясников.

    Однако он заявил, что есть и хорошие новости: в странах, где уже началась четвёртая волна, индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надёжно, а процент смертности очень низок. В пример он привёл Великобританию, где на 30 тысяч заболевших в день 100 умерших, и Израиль, где на семь тысяч заболевших умерло 25. Для сравнения: в РФ за тот же день заболело 19 тысяч, а умерло 760.

    Мясников делает вывод, что резкому снижению количества тяжёлых случаев и смертей способствует только массовая вакцинация.

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    "Как мы видим, индивидуальную защиту вакцина даёт высокую. Напомню, что коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус "вязнет" в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищённым вакциной людям. В случае с коронавирусом не прокатило!" — отмечает врач.

    Напомним, сегодня в России был зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности от ковида за всю пандемию — 820. За весь период умерло уже 179 243 пациента.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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