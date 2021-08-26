Метеоролог пообещала москвичам комфортную погоду в День знаний

Возможно, что в ночь на 1 сентября в столичном регионе пройдёт небольшой кратковременный дождь.

О том, какая погода ждёт жителей Москвы и области в ближайшие несколько дней, в том числе и 1 сентября, в беседе с RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист отметила, что самым ненастным днём будет 26 августа, — небо уже затянуто облаками. Ожидается, что сегодня погода будет тёплая, но всё же выпадет около трёх миллиметров осадков.

"Температура воздуха от +20 до +22 °С, ветер восточный. Начало ночи тоже ещё будет с небольшим дождём, но ночь будет значительно теплее, чем была до этого. В Москве — от +13 до +15 °С, по области до +12 °С. Завтра погода облачная с прояснениями и уже без осадков от +22 до +24 °С", — пояснила Позднякова.

По её словам, в последние четыре дня августа в столичном регионе осадков наблюдаться не будет, погода будет комфортной.

Довольно тёплые ночи 27, 28 и 29 августа перейдут в дневную температуру от +24 до +25 °С. До +27 °С температура может повыситься 30 августа. Последний день месяца тоже порадует температурой воздуха около +25 °С.

Эксперт считает, что накануне Дня знаний погода немного изменится в сторону облачности и небольшого понижения температуры. Возможно, что в ночь на 1 сентября пройдёт небольшой кратковременный дождь.

"Скорее всего, в утренние часы осадков не будет, но температура воздуха днём уже не будет такой высокой, где-то около +20 °С, что тоже неплохо для начала сентября", — сказала Татьяна Позднякова.