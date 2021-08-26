Российские РЛС способны увидеть любой самолёт над горизонтом
Среди их возможностей также обнаружение находящихся на высоте более 30 тысяч километров над поверхностью планеты космических аппаратов.
РЛС "Контейнер". Фото © Минобороны РФ
Российские радиолокационные станции, входящие в состав системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), способны увидеть любую цель, включая самолёты, которая находится над горизонтом. Об этом рассказал генеральный директор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко на форуме "Армия-2021".
"Фактически станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом. Речь в том числе идёт об аэродинамических объектах, например самолётах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель и на какой дальности нам необходимо её сопровождать", — приводит его слова РИА "Новости".
Аношко заметил, что РЛС также видят и космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите, на высоте более 30 тысяч километров над поверхностью планеты. Он уточнил, что РЛС "Контейнер" используют волны декаметровой длины, которые переотражаются от ионосферы, это и помогает им обнаружить то, что находится за радиогоризонтом.
Напомним, первая РЛС "Контейнер" была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года в Мордовии. В Минобороны РФ тогда отметили, что она будет также обнаруживать взлёт палубной авиации в акваториях Балтийского, Чёрного и Средиземного морей.
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