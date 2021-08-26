НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Российские РЛС способны увидеть любой самолёт над горизонтом

    Среди их возможностей также обнаружение находящихся на высоте более 30 тысяч километров над поверхностью планеты космических аппаратов.

    26 августа, 10:08
    <p>РЛС "Контейнер". Фото © <a href="https://mil.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

    РЛС "Контейнер". Фото © Минобороны РФ

    Российские радиолокационные станции, входящие в состав системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), способны увидеть любую цель, включая самолёты, которая находится над горизонтом. Об этом рассказал генеральный директор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко на форуме "Армия-2021".

    "Фактически станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом. Речь в том числе идёт об аэродинамических объектах, например самолётах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель и на какой дальности нам необходимо её сопровождать", — приводит его слова РИА "Новости".

    Вдоль границ РФ развернут сеть загоризонтных РЛС "Контейнер"

    Вдоль границ РФ развернут сеть загоризонтных РЛС "Контейнер"

    Аношко заметил, что РЛС также видят и космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите, на высоте более 30 тысяч километров над поверхностью планеты. Он уточнил, что РЛС "Контейнер" используют волны декаметровой длины, которые переотражаются от ионосферы, это и помогает им обнаружить то, что находится за радиогоризонтом.

    Напомним, первая РЛС "Контейнер" была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года в Мордовии. В Минобороны РФ тогда отметили, что она будет также обнаруживать взлёт палубной авиации в акваториях Балтийского, Чёрного и Средиземного морей.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Вдоль границ РФ развернут сеть загоризонтных РЛС "Контейнер"

      сегодня в 08:01

      Конструктор раскрыл уникальные свойства российской системы предупреждения о ракетном нападении

      14 февраля, 13:53

      Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей

      сегодня в 11:03

      Путин на встрече с Меняйло пообещал помочь с созданием пантеона в Беслане

      сегодня в 11:08

      Дочь из Иркутска 4 года искала отца в "Жди меня", но отказалась от встречи, стоило ей узнать правду

      сегодня в 11:12

      Новости партнеров

      Layer 1