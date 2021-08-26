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    Песков назвал де-факто свершившимся приход "Талибана" к власти в Афганистане

    Россия всё ещё не признала радикальное движение и очень внимательно отслеживает развитие ситуации, указал представитель Кремля.

    26 августа, 10:18
    <p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

    Фото © kremlin.ru

    Приход представителей радикального движения "Талибан"* к власти в Афганистане является практически свершившимся процессом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Действительно, мы считаем, что доминирование "Талибана" в Афганистане, то есть де-факто приход "Талибана" к власти и взятие "Талибаном" под контроль большей части территории Афганистана, — это де-факто свершившийся процесс", — сказал он.

    При этом представитель Кремля напомнил, что Россия всё ещё не признала радикальное движение и очень внимательно отслеживает развитие ситуации.

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    "Это реальность": Посол России в Афганистане заявил, что альтернативы талибам нет

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что одна из главных угроз, которую представляет захватившее власть в Афганистане движение "Талибан", связана с огромным количеством оружия, оказавшегося в распоряжении боевиков. По его словам, это сотни стволов артиллерии, единиц бронетехники, самолёты, вертолёты, а "одних только систем ПЗРК больше сотни".

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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