Песков назвал де-факто свершившимся приход "Талибана" к власти в Афганистане

Приход представителей радикального движения "Талибан"* к власти в Афганистане является практически свершившимся процессом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы считаем, что доминирование "Талибана" в Афганистане, то есть де-факто приход "Талибана" к власти и взятие "Талибаном" под контроль большей части территории Афганистана, — это де-факто свершившийся процесс", — сказал он.

При этом представитель Кремля напомнил, что Россия всё ещё не признала радикальное движение и очень внимательно отслеживает развитие ситуации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что одна из главных угроз, которую представляет захватившее власть в Афганистане движение "Талибан", связана с огромным количеством оружия, оказавшегося в распоряжении боевиков. По его словам, это сотни стволов артиллерии, единиц бронетехники, самолёты, вертолёты, а "одних только систем ПЗРК больше сотни".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.