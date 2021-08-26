Состояние госпитализированного с инсультом народного артиста России Ивана Краско стабильно, врачи оценивают его как средней степени тяжести. Знаменитый пациент находится в сознании. Об этом ФАН рассказал директор Краско Вячеслав Смородинов.

Напомним, что народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом. Он находится в центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. 90-летний мужчина тянул с госпитализацией, хотя несколько дней подряд чувствовал себя неважно.