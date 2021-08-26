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    "Не так всё плачевно": Стало известно о состоянии госпитализированного с инсультом Ивана Краско

    90-летний артист по-прежнему находится под пристальным наблюдением врачей, его обследуют.

    26 августа, 10:32

    Фото © ТАСС / Пименов Роман

    Состояние госпитализированного с инсультом народного артиста России Ивана Краско стабильно, врачи оценивают его как средней степени тяжести. Знаменитый пациент находится в сознании. Об этом ФАН рассказал директор Краско Вячеслав Смородинов.

    "Его обследуют сегодня, ближе к 14:00 будет точная информация о состоянии здоровья. Никаких изменений пока нет. Не так всё плачевно, всё-таки возраст, но всё стабильно", — пояснил собеседник агентства.
    "Отказала нога": Директор госпитализированного с инсультом Краско рассказал, как актёр угодил в реанимацию

    "Отказала нога": Директор госпитализированного с инсультом Краско рассказал, как актёр угодил в реанимацию

    Напомним, что народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом. Он находится в центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. 90-летний мужчина тянул с госпитализацией, хотя несколько дней подряд чувствовал себя неважно.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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