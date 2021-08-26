Фехтовальщик Шабуров проиграл в финале Паралимпиады в Токио

Россиянин Максим Шабуров завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях в фехтовании на шпагах в категории A на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он уступил Пирсу Джилливеру из Великобритании. Решающий поединок завершился со счётом 15:9 в пользу соперника нашего спортсмена.

Бронзу в этой дисциплине выиграл китаец Тянь Цзяньцюан. Во встрече за третье место он одолел своего соотечественника Сунь Гана (15:13).