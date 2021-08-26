Фехтовальщик Шабуров проиграл в финале Паралимпиады в Токио
В решающем поединке он уступил представителю Великобритании Пирсу Джилливеру.
Фото © Паралимпийский комитет России
Россиянин Максим Шабуров завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях в фехтовании на шпагах в категории A на Паралимпийских играх в Токио.
В финале он уступил Пирсу Джилливеру из Великобритании. Решающий поединок завершился со счётом 15:9 в пользу соперника нашего спортсмена.
Бронзу в этой дисциплине выиграл китаец Тянь Цзяньцюан. Во встрече за третье место он одолел своего соотечественника Сунь Гана (15:13).
На счету россиян уже 13 наград на Паралимпиаде в Токио (четыре золота, четыре серебра и пять бронзовых медалей). Наши спортсмены занимают четвёртое место в общекомандном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.
Комментариев: 0