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    Фехтовальщик Шабуров проиграл в финале Паралимпиады в Токио

    В решающем поединке он уступил представителю Великобритании Пирсу Джилливеру.

    26 августа, 10:34
    <p>Фото © Паралимпийский комитет России</p>

    Фото © Паралимпийский комитет России

    Россиянин Максим Шабуров завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях в фехтовании на шпагах в категории A на Паралимпийских играх в Токио.

    В финале он уступил Пирсу Джилливеру из Великобритании. Решающий поединок завершился со счётом 15:9 в пользу соперника нашего спортсмена.

    Бронзу в этой дисциплине выиграл китаец Тянь Цзяньцюан. Во встрече за третье место он одолел своего соотечественника Сунь Гана (15:13).

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    На счету россиян уже 13 наград на Паралимпиаде в Токио (четыре золота, четыре серебра и пять бронзовых медалей). Наши спортсмены занимают четвёртое место в общекомандном зачёте, уступая только Китаю, Австралии и Великобритании.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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