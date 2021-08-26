ФАС начала проверки крупнейших производителей арматуры из-за подозрений на ценовой сговор
В случае выявления нарушений в отношении компаний будет возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства, добавили в службе.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала проверки крупнейших производителей арматуры. Речь идёт о работе четырёх ключевых компаний: "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Новостали-М", "Тулачермета-стали" и "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ).
"В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру", — отметили в службе.
В ФАС указали, что поводом для проверок стал стремительный рост цен на арматуру. По данным ведомства, её стоимость в 2021 году увеличилась более чем на 50%. В своё оправдание металлургические компании заявляли, что это происходило из-за увеличения цен на мировом рынке. Однако служба фиксировала повышение стоимости даже во время снижения внешних индикаторов.
В случае выявления нарушений в отношении вышеупомянутых компаний будет возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства, добавили в ФАС.
А ранее президент России Владимир Путин анонсировал повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов. В Минфине также рассказывали, что это планируется сделать по примеру нефтяной отрасли, чтобы изымать сверхдоходы.
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