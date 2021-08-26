Читатели болгарской газеты "Гласове" обрушились с критикой на главу МИД Светлана Стоева, который в ходе так называемой "Крымской платформы" назвал полуостров украинским и призвал к его "деоккупации".

Вот лишь некоторые из довольно острых комментариев:

"Пусть это чучело берёт винтовку и шагает освобождать Крым. Идиот".

"Этот психопат ничего не сказал о правах болгар и русских, а поехал защищать неофашизм".

"И как этот дипломат представляет себе, что он "деоккупирует" Крым? Ему лучше надеть подгузник".

"Это результат вступления Болгарии в НАТО и ЕС без референдума, одни пустые разговоры с утра до вечера и обострение отношений с Россией".

"Болгария заразилась стокгольмским синдромом".