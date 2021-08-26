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    "Ему лучше надеть подгузник": Болгары раскритиковали главу своего МИД за призыв к "деоккупации" Крыма

    Пользователи отметили готовность внешнеполитического ведомства "участвовать в политических и военных объединениях против России".

    26 августа, 11:56

    Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

    Читатели болгарской газеты "Гласове" обрушились с критикой на главу МИД Светлана Стоева, который в ходе так называемой "Крымской платформы" назвал полуостров украинским и призвал к его "деоккупации".

    Вот лишь некоторые из довольно острых комментариев:

    "Пусть это чучело берёт винтовку и шагает освобождать Крым. Идиот".

    "Этот психопат ничего не сказал о правах болгар и русских, а поехал защищать неофашизм".

    "И как этот дипломат представляет себе, что он "деоккупирует" Крым? Ему лучше надеть подгузник".

    "Это результат вступления Болгарии в НАТО и ЕС без референдума, одни пустые разговоры с утра до вечера и обострение отношений с Россией".

    "Болгария заразилась стокгольмским синдромом".

    Пользователи отметили готовность болгарского МИД "участвовать в политических и военных объединениях против России".

    Лавров назвал "Крымскую платформу" искусственно созданной русофобской акцией

    Лавров назвал "Крымскую платформу" искусственно созданной русофобской акцией

    Напомним, что 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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