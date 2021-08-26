Фехтовальщица Бойкова уступила в финальном поединке на Паралимпиаде в Токио
Медаль стала для наших спортсменов 17-й на соревнованиях в японской столице. В общекомандном зачёте они занимают третье место.
Фото © Паралимпийский комитет России
Россиянка Виктория Бойкова завоевала серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях в фехтовании на шпагах в категории B на Паралимпийских играх в Токио.
В финале она проиграла Тань Шумэй из Китая. Решающий поединок завершился со счётом 3:0 в пользу спортсменки из Поднебесной.
Бронзу в этой дисциплине выиграла Джана Сайсуне из Индонезии. Во встрече за третье место она одолела китаянку Чжоу Цзинцзин (15:8).
Таким образом, в активе наших спортсменов теперь 17 медалей: шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. В общекомандном зачёте россияне расположились на третьей позиции, впереди — Китай и Великобритания.
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