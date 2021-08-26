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    Фехтовальщица Бойкова уступила в финальном поединке на Паралимпиаде в Токио

    Медаль стала для наших спортсменов 17-й на соревнованиях в японской столице. В общекомандном зачёте они занимают третье место.

    26 августа, 11:43
    <p>Фото © Паралимпийский комитет России</p>

    Фото © Паралимпийский комитет России

    Россиянка Виктория Бойкова завоевала серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях в фехтовании на шпагах в категории B на Паралимпийских играх в Токио.

    В финале она проиграла Тань Шумэй из Китая. Решающий поединок завершился со счётом 3:0 в пользу спортсменки из Поднебесной.

    Бронзу в этой дисциплине выиграла Джана Сайсуне из Индонезии. Во встрече за третье место она одолела китаянку Чжоу Цзинцзин (15:8).

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    Таким образом, в активе наших спортсменов теперь 17 медалей: шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. В общекомандном зачёте россияне расположились на третьей позиции, впереди — Китай и Великобритания.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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