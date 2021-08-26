Фехтовальщица Бойкова уступила в финальном поединке на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Виктория Бойкова завоевала серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях в фехтовании на шпагах в категории B на Паралимпийских играх в Токио.

В финале она проиграла Тань Шумэй из Китая. Решающий поединок завершился со счётом 3:0 в пользу спортсменки из Поднебесной.

Бронзу в этой дисциплине выиграла Джана Сайсуне из Индонезии. Во встрече за третье место она одолела китаянку Чжоу Цзинцзин (15:8).