Фехтовальщик Кузюков принёс сборной России шестое золото на Паралимпиаде в Токио

Россиянин Александр Кузюков завоевал золотую медаль в индивидуальных соревнованиях в фехтовании на шпагах в категории B на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он победил Джоване Джиссоне из Бразилии. Решающий поединок завершился со счётом 15:8 в пользу соперника нашего спортсмена.

Для сборной России золото Кузюкина стало шестым. Всего на счету россиян на Паралимпиаде в Токио стало 15 наград (шесть золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей). Наши спортсмены поднялись на третье место в общекомандном зачёте, они уступают только Великобритании и Китаю.