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    Фехтовальщик Кузюков принёс сборной России шестое золото на Паралимпиаде в Токио

    В финале он за явным преимуществом победил Джоване Джиссоне из Бразилии.

    26 августа, 10:54
    <p>Фото © Паралимпийский комитет России</p>

    Фото © Паралимпийский комитет России

    Россиянин Александр Кузюков завоевал золотую медаль в индивидуальных соревнованиях в фехтовании на шпагах в категории B на Паралимпийских играх в Токио.

    В финале он победил Джоване Джиссоне из Бразилии. Решающий поединок завершился со счётом 15:8 в пользу соперника нашего спортсмена.

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    Для сборной России золото Кузюкина стало шестым. Всего на счету россиян на Паралимпиаде в Токио стало 15 наград (шесть золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей). Наши спортсмены поднялись на третье место в общекомандном зачёте, они уступают только Великобритании и Китаю.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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