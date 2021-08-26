Пловчиха Разедтинова принесла России очередную бронзу на Паралимпиаде в Токио
В активе наших спортсменов теперь 16 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых.
Фото © ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA
Российская пловчиха Аделина Разетдинова взяла бронзу на дистанции 100 метров брассом в классе SB8 в рамках Паралимпиады в Токио.
Победу одержала представительница Ирландии Эллен Кин, а серебряную медаль увезла в Новую Зеландию пловчиха Софи Паско.
Таким образом, в активе наших спортсменов теперь 16 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых. В общекомандном зачёте команда России пока что расположилась на четвёртом месте.
Комментариев: 0