Пловчиха Разедтинова принесла России очередную бронзу на Паралимпиаде в Токио

Российская пловчиха Аделина Разетдинова взяла бронзу на дистанции 100 метров брассом в классе SB8 в рамках Паралимпиады в Токио.

Таким образом, в активе наших спортсменов теперь 16 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых. В общекомандном зачёте команда России пока что расположилась на четвёртом месте.