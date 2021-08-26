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    Пловчиха Разедтинова принесла России очередную бронзу на Паралимпиаде в Токио

    В активе наших спортсменов теперь 16 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых.

    26 августа, 11:03
    <p>Фото © ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA</p>

    Фото © ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA

    Российская пловчиха Аделина Разетдинова взяла бронзу на дистанции 100 метров брассом в классе SB8 в рамках Паралимпиады в Токио.

    Победу одержала представительница Ирландии Эллен Кин, а серебряную медаль увезла в Новую Зеландию пловчиха Софи Паско.

    Фехтовальщик Кузюков принёс сборной России шестое золото на Паралимпиаде в Токио

    Фехтовальщик Кузюков принёс сборной России шестое золото на Паралимпиаде в Токио

    Таким образом, в активе наших спортсменов теперь 16 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых. В общекомандном зачёте команда России пока что расположилась на четвёртом месте.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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