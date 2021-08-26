Уснувший без маски на рейсе Барнаул — Москва пассажир проснулся нарушителем

Пассажир летевшего из Барнаула в Москву самолёта уснул без маски и проснулся нарушителем. Видео © LIFE

На борту летевшего из Барнаула в Москву самолёта авиакомпании "Победа" произошёл конфликт из-за того, что один из пассажиров уснул без маски. В итоге бортпроводники сочли его злостным нарушителем и вызвали полицию.

По рассказам пассажиров, пилоты по громкой связи просили мужчину надеть маску, однако тот крепко спал и ничего не слышал. При этом никто из бортпроводников даже не пытался разбудить его, указали летевшие тем же рейсом граждане. После приземления сотрудники авиакомпании вызвали полицию. Пока ждали приезда правоохранителей, людей не выпускали из самолёта в течение 40 минут. Многие начали психовать, так как боялись опоздать на стыковочные рейсы.

В конце концов мужчину всё-таки забрали в отдел для составления протокола о нарушении. Однако, как Лайфу рассказали в авиакомпании, всё было немного не так, как описывают пассажиры. И это зафиксировано видеокамерами. В "Победе" отметили, что пассажир специально не стал надевать маску и оскорблял бортпроводников.

"Мы тоже устали от масок и скучаем по тому времени, когда приветствовали клиентов на борту улыбками. Но масочный режим на борту "Победы" действует для всех без исключения. Это правило ввели не мы, но поддерживаем все принятые меры по борьбе с вирусом. <...> Клиента, о котором вы говорите, просили надеть маску и бортпроводники, и пилоты. Командир вынес ему письменное предписание. Это законное требование. Однако даже при передаче бортпроводником требования командира дебошир ответил: "Вы что, фашисты? Пошли вон отсюда". Эта процедура всегда выполняется с видеофиксацией нашим экипажем. Мы сожалеем, что клиенты вынуждены испытывать дискомфорт при полёте в масках, но считаем обязательным к выполнению правила поведения на борту", — пояснили в авиакомпании.